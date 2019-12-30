Белгород, , 17:44 — REGNUM Специальная комиссия создана для проверки жалобы водителей станции «Скорой медицинской помощи» города Старый Оскол Белгородской области, сообщили 30 декабря в пресс-службе регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения. По утверждениям чиновников, размер заработной платы работников дифференцирован и ежегодно растёт.

В ведомстве пояснили, что «майский» указ президента РФ о повышении зарплат распространяет свое действие только на медицинских работников, к которым водители скорой медицинской помощи не относятся. Тем не менее, заработная плата немедицинских работников индексируется ежегодно на уровень роста потребительских цен и устанавливается не ниже минимального размера оплаты труда в зависимости от тарификации и сложности выполняемых работ.

Так, в 2015 году водители в среднем получали на руки 17 797 рублей, а в 2019 году — 25 531 рублей. Получается, что за четыре года увеличилась на 43,5%. При этом размер выплат стимулирующего характера водителей скорой медицинской помощи зависит от: количества выездов, участия в переноске больных на носилках, правильного оформления и своевременной сдачи документов, наличия жалоб, нарушения правил внутреннего распорядка.

«Для рассмотрения других фактов, изложенных в обращении, создана межведомственная комиссия, в которую вошли, помимо сотрудников департамента здравоохранения и социальной защиты населения, специалисты инспекции по труду Белгородской области, а также представители областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации», — пояснили в депзраве.

30 декабря межведомственная комиссия встретилась с сотрудниками станции скорой помощи. После 15 января 2020 года будут готовы первые итоги проверки.

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