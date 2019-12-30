Москва, , 17:28 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение для москвичей и гостей столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Как отмечается, в столицу придут гололёд, снег и метель, возможно также налипание мокрого снега. Экстренное предупреждение действует с 17:00 30 декабря до 10:00 31 декабря.

Спасатели просят жителей и гостей столицы быть бдительными, не оставлять без присмотра детей, а автолюбителей попросили соблюдать ПДД и снизить скорость на дорогах.