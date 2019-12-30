Асбест, Свердловская область, , 17:21 — REGNUM В Асбесте (Свердловская область) следователи проверят ситуацию на заседании гордумы после жалоб и.о. спикера думы Ольга Щапова на незаконное удержание в помещении. Об этом сообщает ЕАН.

О проверке заявил изданию вице-спикер Дмитрий Александрин. Зампред думы заверил, что депутаты так называемой «коалиции большинства» (ранее представлявшей меньшинство депутатов и противостоящей фракции КПРФ) сотрудничают со следствием и не понимают претензий женщины-депутата.

«Какие претензии могут быть к нашим коллегам, которые наводили порядок в зале заседания, я не понимаю», — сказал Александрин.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал произошёл 9 декабря 2019 года. Прямо на заседании думы депутаты устроили потасовку, не давая выйти из помещения и.о. спикера Ольге Щаповой. Позже ряд депутатов выбрали себе нового спикера, изменили правила учёта кворума и приняли бюджет города на 2020 год. Также депутаты отозвали мандаты у ряда коллег, принадлежавших к фракции КПРФ.

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