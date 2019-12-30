Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Американские спецслужбы могут и умеют прослушивать большее количество устройств, чем их российские коллеги, поэтому они и смогли вовремя перехватить информацию о готовящемся теракте в Петербурге. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 30 декабря директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, накануне сотрудники ФСБ России «по наводке» коллег из США смогли задержать в Петербурге двоих граждан РФ, мужчин славянской внешности, которые, по данным спецслужб, готовились совершить террористический акт в городе в новогодние праздники. Задержанные дают признательные показания.

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Предстоящие зимние каникулы — «лучшее время» для замышляющих подобные злодейские преступления, отмечает эксперт. В центре города скапливается большое количество народа, что может не только привести к большому числу жертв, но и помочь преступникам скрыться.

«США больше всего могут прослушивать телефоны. Они могут контролировать все проданные телефоны, произведенные американскими компаниями и, соответственно, прослушивая телефоны, могут понять, о чем идет речь. Наши спецслужбы не имеют такой возможности, прослушивать всё подряд», — заявил Дмитрий Солонников.

Добавим, что в эти минуты в Дзержинском районном суде Петербурга избирают меру пресечения двоим задержанным гражданам.

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