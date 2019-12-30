Брянск, , 16:54 — REGNUM План мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи детям выполнен в 2019 году в Брянской областной детской больнице. Медучреждение закупило необходимое оборудование, а врачи прошли специальное обучение. Больница получила соответствующую лицензию, сообщили 30 декабря в пресс-службе правительства региона.

В 2019 году больнице из областного бюджета было выделено три мллиарда рублей для приобретения различного медоборудования. Квалификацию повысили пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог, невролог, онколог, начмед и три медицинские сестры, а также главный врач Дубровского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

Больница получила лицензию на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях в виде выездной патронажной паллиативной помощи детям и на оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по анестезиологии и реаниматологии, детской онкологии, неврологии, педиатрии.