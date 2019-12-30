Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM В Уральском федеральном округе стоит создать венчурный фонд для реализации проектов, которые могли бы помочь всем регионам УрФО. Об этом заявил полпред президента в округе Николай Цуканов, сообщает «Ура.ру».

По словам полпреда, он уже предлагал главам регионов создать такой фонд для проектов в сфере IT-технологий, фармацевтики и борьбы с онкологией.

«Потом эти общие программы можно внедрить в любом уральском регионе», — считает Цуканов.

Кроме того, губернаторам нужно чаще общаться друг с другом и обмениваться позитивным опытом, сказал представитель президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в УрФО усилят институт главных федеральных инспекторов. Теперь ГФИ будут контролировать исполнение национальных проектов в регионах.

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