Чебоксары, , 16:29 — REGNUM Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов считает, что 2019 год был «довольно интересным, плодотворным», но «в полном объёме» удовлетворения нет. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он рассказал о достижениях и о том, что считает «основным большим прорывом», а также сообщил, над чем предстоит «плотно поработать».

Оценивая 2019 год, глава мининформполитики отметил, что «год был довольно интересным, плодотворным», так как «много интересных мероприятий было реализовано как со стороны Российской Федерации, так и со стороны Чувашской Республики».

«Своим достижением мы считаем то, что наконец благодаря инициативе Михаила Васильевича (главы Чувашии Михаила Игнатьева, прим. ИА REGNUM) практически всю республику охватили радиовещанием, чего не было у нас никогда. Начинаем возрождать районное вещание, перешли на цифровое телевидение, что является для нас тоже реперной точки. В плане медиавещания — выход на ОТР нашего национального телевидения.

Что касается планов по информатизации и реализации цифровой экономики, то основным большим прорывом мы считаем в этом году начало реализации большого проекта — подключение социально-значимых объектов к сети интернет. Это трёхлетняя программа, в этом году 90 точек подключено», — сказал Михаил Анисимов.

Отвечая на вопрос о том, удовлетворён ли он 2019 годом, министр подчеркнул, что «нельзя быть удовлетворённым всегда, иначе это не будет стимулом для развития»:

«В полном объёме — нет. Предстоит плотно поработать над тем, чтобы в век развития информационных технологий наши чувашские компании были больше представлены не только на рынке Российской Федерации, но и зарубежья. Для этого создали IT-кластер, в этом году появились перспективы и понимание, как мы будем двигаться совместно по завоеванию части рынка».