Черкесск, , 16:25 — REGNUM На Северном Кавказе за сутки до наступления Нового года ожидается долгожданный снег. Правда порадует погода снежком не всех и не везде. Так, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, стоит ждать уже вечером 30 декабря жителям Северной Осетии, Дагестана и горных районов Карачаево-Черкесии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Остальная территория округа обойдется без осадков, но с туманом и местами гололедом. Температура воздуха составит ночью −4…+1°, в приморских районах Дагестана 0…+5°; днём +3…+8°. В горных районах округа ночью будет −2…−7°, а на высокогорье и до — 12°. Днем средняя температура здесь ожидается от нуля до — 5°. в горах Дагестана 0…+5°. Помимо этого в округе будет отмечаться ветер 6−11 м/с.

В последние часы старого года и до 18:00 2 января 2020 года на Северном Кавказе ожидается облачная с прояснениями погода.

«1 января в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, 2 января местами по округу небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах снег», — говорится в сообщении управления по гидрометеорологии.

Зато уже 2 января синоптики обещают сильные осадки в горных районах Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Местами по округу будут отмечаться туман и гололёд, температура воздуха ночью −4…+1°, при прояснениях местами до — 7°, днём −1…−4°, местами до 7…9° тепла.

Сильный ветер прогнозируется в горах Кабардино-Балкарии — до 20 м/с, а на Ставрополье его порывы составят до 15−18 м/с. В горных республиках ночью будет до — 8°, а на высокогорье до — 12°. В горах Дагестана теплее — от нуля до +5°.