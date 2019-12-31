Ростов-на-Дону, , 09:03 — REGNUM Спасатели Ростовской области в канун Нового года перешли на круглосуточное дежурство. Режим повышенной готовности объявлен до 9 января 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Обеспечивать безопасность при проведении народных гуляний ежедневно будут около 2,5 тыс. человек, 467 единиц техники.

«Для обеспечения готовности подразделений противопожарной службы к возможным крупномасштабным чрезвычайным ситуациям в период проведения праздников в боевые расчеты будут введены пожарные и специальные автомобили, находящиеся в резерве», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что распоряжение о об установлении режима повышенной готовности в Ростовской области ранее подписал глава региона Василий Голубев. Экстренные службы обещают оперативно реагировать на коммунальные аварии, нарушения электроснабжения, прорывы на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения до 9 января 2020 года.

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