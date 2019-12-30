Рига, , 16:20 — REGNUM По данным Центра опросов общественного мнения SKDS, в конце 2019 года лишь 19% опрошенных жителей Латвии, против 29% годом ранее, расценили 2019 год, как лучший. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, самый большой уровень пессимизма в Латвии наблюдался в 2009 году, после кризиса 2008 г., когда лишь 4% жителей страны оценили его, как хороший. А наибольший оптимизм наблюдался в 2003 г., когда на «отлично» год оценили 35% респондентов.

49% жителей страны, согласно опросу, считают, что 2020 г. будет такой же, как и 2019-й.

Подобные опросы общественного мнения проводятся в Латвии с 1999 года, в каждом социологи исследуют мнение 1000 человек.