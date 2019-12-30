Москва, , 17:58 — REGNUM Что год минувший нам принес? Что год грядущий нам готовит? Предлагаем вам принять участие в опросе, который подведет черту под годом 2019 и обрисует картину представлений наших сограждан о том, чего они ждут от года 2020.

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Каким стал для вас 2019 год? Из всех важных политических событий 2019 года что Вам представляется самым главным — тем, что в большей степени определит будущее нашей страны? Какие направления развития внешнеполитической ситуации Вас больше всего настораживали в 2019 году? Что, Вы считаете, ждет Россию во внутренних и внешних делах в 2020-м?

Эти и некоторые другие вопросы мы задаем нашим читателям, а платформа STIRVOX, на которой мы традиционно проводим наши опросы, позволит каждому участнику опроса узнать, кто они — те люди, которые разделяют его мнение. Хорошего вам года!