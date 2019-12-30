Санкт-Петербург, 30 декабря 2019, 16:20 — REGNUM Двух граждан России, подозреваемых в подготовке террористического акта в Санкт-Петербурге, доставили в Дзержинский районный суд Северной столицы для избрания меры пресечения.
Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ России, у задержанных несколько дней назад молодых людей найдены улики, которые подтверждают подготовку терактов. Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации.
По данным издания «Фонтанка», подозреваемых доставили в суд оперативники ФСБ. На запястьях одного из доставленных видны ссадины, намазанные «зелёнкой». Заседание по избранию меры пресечения пройдет в закрытом режиме.
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Ранее стало известно, что подозреваемых удалось задержать с помощью информации, переданной российским спецслужбам их коллегами из США. Президент России Владимир Путин уже поблагодарил за это президента США Дональда Трампа.
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Напомним, что в декабре 2017 года по такой же схеме, с помощью ЦРУ, были задержаны несколько лиц, готовивших теракт в Казанском соборе. Непосредственный предполагаемый исполнитель и его подельники, знавшие о подготовке взрыва, были осуждены.
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