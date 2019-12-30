Еманжелинск, Челябинская область, , 16:09 — REGNUM В челябинском Еманжелинске под суд отдан глава одной из коммунальных фирм, укрывший от налогов больше 9 млн рублей. Чтобы не платить в бюджет, он наладил переводы средств, полагающихся предприятию, своим контрагентам, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Фирма находится в Красногорском посёлке. Её он возглавлял полтора года.

Сейчас имущество гражданина арестовано. Также известно, что 30 июля он уже был осуждён за такое же преступление. Тогда его оштрафовали на 200 тыс. рублей.