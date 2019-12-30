Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM Региональный проект «Чистая вода» в Свердловской области в своём нынешнем состоянии не позволит обеспечить большинство населения качественной питьевой водой. Об этом заявил уральский полпред президента Николай Цуканов, сообщает «Ура.ру».

Полпред напомнил, что в 2024 году регион должен обеспечить чистой питьевой водой 95,7% свердловчан, тогда как сейчас обеспечено лишь 55,4% жителей области. Однако предложенные в рамках регионального проекта «Чистая вода» меры смогут улучшить показатели лишь на 6,2%, что недостаточно.

«Налицо разрыв между конкретными планами и стратегическими целями», — сказал Цуканов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области утвердили сроки реабилитации Черноисточинского водохранилища. Из этого источника снабжается питьевой водой значительная часть Нижнего Тагила.

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