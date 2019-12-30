Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM За 2019 год в Ленинградской области с помощью региональной службы занятости новую работу нашли свыше 16 тысяч человек. Всего услугами биржи труда в 2019 году воспользовались 28,4 тысяч человек. Об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе областного правительства.

Официальный уровень безработицы в Ленобласти в декабре составил 0,36% от трудоспособного населения региона.

Служба занятости помогла найти первую работу 8480 подросткам, а также обеспечила трудоустройство более 600 инвалидов. Две тысячи клиентов были направлены на обучение, среди них более 500 граждан предпенсионного возраста. 212 предпринимателей с помощью биржи открыли своё дело.

В настоящее время в региональном банке вакансий значится более 19 тысяч рабочих мест.

«Наибольшую потребность в кадрах испытывают обрабатывающие производства и сфера государственного управления, военной безопасности и социального обеспечения. Самыми востребованными в области остаются врачи, швеи, монтажники, слесари, операторы техники», — уточнили власти Ленобласти.

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