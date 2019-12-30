Магас, , 16:03 — REGNUM В Ингушетии пресечен факт хищения электроэнергии жителем города Сунжа. Предприимчивый владелец майнинг-фермы зарабатывал на криптовалюте, незаконно подключившись к электросети, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

В компании отметили, что нарушитель уже был однажды пойман на хищении электроэнергии. В октябре 2019 года энергетики установили факт наброса на линию электропередачи в обход прибора учета. Тогда владелец майниг-фермы отделался составлением акта о хищении на сумму порядка 400 тысяч рублей и штрафом.

Повторная проверка в декабре выявила, что нарушитель не успокоился после этого и вновь сделал наброс на электролинию. В доме у него было обнаружено 11 компьютеров. Объем похищенной электроэнергии оценили в 81 тыс. рублей. теперь дело передано в правоохранительные органы.

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