Москва, , 16:01 — REGNUM Фастфуд и газированные напитки присутствуют в рационе 78% российских школьников. Эти продукты способствуют возникновению ожирения и эндокринных заболеваний, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 30 декабря в интервью телеканалу «Россия 24».

Она рассказала, что масштабное исследование охватило 15 тыс. школьников и их родителей и членов семьи. Теперь в ведомстве знают, чем питаются школьники в школе и дома.

Дисбаланс в структуре питания, связанный с употреблением фастфуда и газировки, ведёт к нарастающей проблеме ожирения и проблеме эндокринных заболеваний, сказала она. В планах ведомства — разработка для каждого региона РФ рекомендаций по обязательной структуре питания школьников. Этот проект важен, так как прямо связан со здоровьем населения, подчеркнула Попова.