Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Уличную акцию 30 декабря провели члены движения «Посмей» в Тбилиси в ответ на слова министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаила Чхенкели, сравнившего лидера правящей партии «Грузинская мечта», бизнесмена Бидзину Иванишвили со знаковым для грузин историком Эквтиме Такаишвили. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Как сообщают журналисты с места событий, активисты выразили намерение подарить министру портрет Иванишвили и биографию Такаишвили. Движение «Посмей» призвало Чхенкели узнать о том, как жил известный историк.

Эквтиме Такаишвили (1863 — 1953) был грузинским историком и археологом. После установления на территории Грузии советской власти эмигрировал в Париж, где фактически был признан владельцем казны и ценных музейных экспонатов, вывезенных из Грузии. После признания СССР Лигой Наций стал добиваться возвращения ценностей в Грузию. Это получилось сделать только после Второй мировой войны. Сам историк также вернулся на родину. Такаишвили был канонизирован Грузинской православной церковью.

Как передавало ИА REGNUM, Иванишвили 29 декабря выступил с презентацией научного труда «Грузия. История. Культура. Этнография». Политик-бизнесмен заявил, что величайшим достижением грузинского народа стало открытие застолья и тамады.

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