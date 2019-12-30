Платон Беседин, 30 декабря 2019, 17:57 — REGNUM Год 2019-й для голливудского кино не стал переломным, как то возопили многие. Однако, возможно, при определённом стечении обстоятельств, он принесёт для западного масскульта важнейшие перемены.
Долго, очень долго фабрика грёз закидывала нам истории о «сирых и убогих» самых разных мастей, об «унижённых и оскорблённых» всевозможных ориентаций. Кто только не побывал в качестве главных героев «премиального кино» — и геи, ставшие отцами-одиночками, и трансгендеры-афроамериканцы, больные СПИДом, и даже несчастные, влюбившиеся в амфибию.
Параллельно с диктатом меньшинств феминизм утверждался как основная неформальная религия Запада. Ясно, что декларировалось это через кино. Больше нет героев-мужчин — теперь за весь эпос отвечают женщины. Они управляют процессом, они же спасают мир.
Есть и ещё одна важная конфликтная составляющая — это засилье комиксов в кино. Когда вместо реальных героев представляются туповатые супергерои, не имеющие ничего общего с фактической жизнью. Так обществу внушается мысль о том, что совершить подвиг невозможно, — данной чести удостоены лишь те, кем обычные люди никогда стать не смогут.
Все эти идиотические установки дошли до абсурда в голливудском кино. Толерантность, фэнтезийность, инфантильность и прочие еретические атрибуты настолько извратили фильмы, что их стало банально неинтересно смотреть. Забавно, к слову, когда те же люди, которые превращают голливудский синематограф в социополитическую агитку, размышляют о том, как плохо, как недостойно, когда искусство становится на службу диктатуре — в её политическом преломлении — зла. Ну-ну. Это стёб такой или реально бревна в своём глазу не замечают?..
Однако год 2019-й привнёс важные тенденции в голливудский кинематограф. Точнее, они, эти тенденции, проявлялись и ранее, но теперь, похоже, оформились окончательно.
Безусловно, в 2019-м хватало и идиотического «либерального» кино. Под «либеральным» тут надо понимать не либерализм в его классической трактовке, конечно, а тот набор догм и правил, которые исповедуют современные либералы, на деле являющиеся неофашистами. Мы опять увидели феминистические неприкрытые манифесты. Или прикрытые минимально. Например, в новом провальном «Терминаторе», где создатели отменили спасение мира белым мужчиной (Коннором), а доверили столь важную миссию мексиканской девушке. Это, кстати, тоже тренд года — миграционная атака как фетиш.
Сконцентрировала сие феминистическое буйство Элизабет Бэнкс. Она не только сняла совершенно бездарный — как по смыслам, так и по качеству — фильм «Ангелы Чарли», где фальшивая маскулинность и шовинистичность героинь просто зашкаливает, но и объявила провал данного бреда тем, что «мужчины не хотят смотреть на сильных женщин». Она бы могла добавить — «особенно, если это плохо снято», но, конечно же, не добавила.
Да, либерального (помним, что речь не об истинном либерализме) голливудского мусора в 2019-м хватало. Однако главным стало кино, возвращающее зрителя к временам, когда трава была зеленее, а люди ещё чтили своих дедов и отцов. Наиболее показательна здесь новая — блестящая — работа Тарантино «Однажды в… Голливуде». Фактически Квентин показал, что «дивный новый мир» не только не работает, но и пожирает самого себя, а заодно и всех своих жителей, что убийцы учат убивать, а после страдают от рук свежих убийц — и выхода из этого морока беспамятства, насилия и потребительства нет. Симулякры обрели сатанинскую плоть и реально уничтожают мир.
Ничего нового, на самом деле, Тарантино не сказал, хотя его либеральные фанаты тут же возбудились — мол, предал нас Квентин. Но им, этим фанатам, хорошо бы вспомнить, за что, к примеру, бился боксёр Бутч в «Криминальном чтиве». Та история про отцовские часы, а? Дело ведь не в часах было, а в дани уважения отцу, памяти предков.
Брэд Питт, отлично сыгравший в картине Тарантино, снялся и ещё в одной консервативной ленте «К звёздам». Там тоже рассматривается тема памяти, преемственности, сохранения рода. Не слишком убедительное кино, но мощно говорящее об идентичности, а именно этого слова, понятия боится тоталитарная матрица, форматирующая нынешние поколения.
Верхом же консервативного реванша (именно так) можно назвать работу Мартина Скорсезе «Ирландец», собравшую Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши в одной ленте и ставшую, безусловно, главным событием года. Скорсезе уже снимал немало историй о насилии и жестокости в мире, где «успех слишком много значит между людьми» (Достоевский) и «падающего толкни» (Ницше). При этом раньше режиссёр воспевал убийц, но теперь лишил их всякого ореола романтизма, показав маленькими больными несчастными людьми, приходящими в итоге к презрению со стороны близких и гнетущему эсхатологическому одиночеству. По сути, Скорсезе снял вовсе не криминальную эпопею, а христианскую проповедь.
И всё же главным фильмом этого года можно и нужно признать «Джокера». Делая это, впрочем, стоит отметить не великие смыслы данного фильма, не блестящую работу режиссёра или оператора (с точки зрения профессионализма восхищения заслуживает лишь исполнитель главной роли — Хоакин Феникс), а то, что Голливуд, наконец, реализовал своё главное давнее желание — теперь он открыто оправдывает не только «униженных и оскорблённых», «калечных и убогих», но и их тупую месть, приводящую к чудовищным и бессмысленным преступлениям.
Фактически через фильм «Джокер» зрителю говорят: ты ничего не стоишь, ты убог, ты бездарен, но ничего — возьми нож, автомат, пистолет и отомсти всем за собственную неполноценность. Люди больше не должны развиваться, становиться лучше, нет. И у Бога они не должны просить сил и прощения. Теперь они сами боги, вот только без особых способностей, мозгов и чего-либо ещё, необходимого для нормальной жизни. Она ведь такая, а не люди, хотя на деле — всё совсем наоборот.
«Джокер» окончательно закрепил простой тезис: патология есть спасение — и для торжества в больном мире не надо ничего, кроме, собственно, самой болезни. Это, по сути, старая новая песня/фильм о тех же «гомосексуальных афроамериканцах, больных СПИДом» — только теперь они не просят о милосердии, а хотят убивать, насиловать и резать, чтобы через великий бунт подчинить себе мир, окончательно превратив его в больницу для умалишённых.