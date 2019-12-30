Донецк, , 15:56 — REGNUM Украина передала в рамках обмена пленными восемь граждан России и гражданина Белоруссии, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 30 декабря «Донецкое агентство новостей».

«Вчера мы получили от Украины 61 человека, в их числе: пять женщин, восемь граждан РФ и один — из Белоруссии», — рассказала она.

Морозова отметила, что 80% переданных Украиной лиц не являются жителями ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева рассказала, что некоторые участники обмена пожелали остаться на территории Украины, и выразила надежду, что украинская сторона не будет их преследовать по второму разу, как это было с одним из тех, кто был передан в ЛНР.

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