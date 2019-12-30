Москва, , 15:50 — REGNUM Продолжительность жизни в России за 10 месяцев 2019 года выросла на шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 73,4 года. Об этом 30 декабря заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«По данным первых 10 месяцев, пока мы имеем предварительные данные, — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24». — Это 73,4 года, это больше на полгода, чем было по результатам 2018 года, благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тыс.»

Она добавила, что это неокончательные данные, в Минздраве надеются, что что по результатам года показатели еще улучшатся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба государственной статистики опубликовала прогноз, согласно которому средняя продолжительность жизни в России в 2035 году может составить 79 лет — почти на шесть лет больше, чем на начало 2020 года.

Прогноз был сформирован по «среднему сценарию». При другом развитии событий, Росстат прогнозирует увеличения продолжительности жизни до 82 лет (по высокому сценарию), либо незначительно — до 75 лет (по низкому сценарию). В 2019 году средняя продолжительность жизни в России составляет 73,3 года.

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