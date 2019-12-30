Москва, , 15:57 — REGNUM Московских автомобилистов призвали соблюдать осторожность на дорогах в связи с ухудшением погоды. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) в Twitter.

Из-за снега дороги могут стать скользкими, поэтому водителям необходимо соблюдать максимальную осторожность. Не рекомендуется парковаться у деревьев и широкоформатных конструкций, ожидается усиление ветра до 18 м/с.

ЦОДД, в свою очередь, рекомендует москвичам пользоваться общественным транспортом, пробки в столице достигли девяти баллов.

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