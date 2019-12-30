Осака, Япония, 30 декабря 2019, 15:33 — REGNUM Глава студии Platinum Games Хидэки Камия заявил, что разработка Bayonetta 3 «идёт очень хорошо». Об этом 30 декабря сообщает портал Shazoo.
Подробности создания триквела пока хранятся в секрете. Вероятно, официальный анонс проекта состоится в 2020 году.
Напомним, Bayonetta — это серия экшен-игр от японской компании Platinum Games. В них геймеры управляют могущественной ведьмой по имени Байонетта.
Читайте ранее в этом сюжете: «Чеканной монетой»: в игру Beat Saber добавили песню из «Ведьмака»