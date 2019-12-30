Ставрополь, , 15:41 — REGNUM По обвинению в незаконной рубке деревьев предстанут перед судом двое жителей Ставрополья, один из которых является должностным лицом краевой полиции. Своими действиями они причинили государству ущерб в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД России по Ставрополью и его сообщник незаконно вырубили тополя и вязы для последующей продажи.

В результате действий злоумышленников Министерству сельского хозяйства РФ, по данным следствия, был причинен ущерб на сумму свыше 45 млн рублей.

Как отметили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в настоящее время полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей. Вопрос его пребывания на службе будет решен после вердикта суда.