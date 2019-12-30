Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Энтузиасты добавили в VR-игру Beat Saber песню из сериала «Ведьмак». Об этом 30 декабря сообщает telegram-канал «Мир Фантастики».

Теперь геймеры смогут разрубать разноцветные блоки под песню Toss a Coin to your Witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»). Скачать модификацию можно на портале Beatsaver.

Напомним, Beat Saber — это ритм-игра для устройств виртуальной реальности. В ней геймерам нужно разрубать разноцветные блоки в такт играющей музыки.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель потерянной игры 25-летней давности нашел её благодаря стримеру

Читайте развитие сюжета: Хидэки Камия: разработка Bayonetta 3 «идёт очень хорошо»