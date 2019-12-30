Вашингтон, 30 декабря 2019, 15:29 — REGNUM Энтузиасты добавили в VR-игру Beat Saber песню из сериала «Ведьмак». Об этом 30 декабря сообщает telegram-канал «Мир Фантастики».
Теперь геймеры смогут разрубать разноцветные блоки под песню Toss a Coin to your Witcher («Ведьмаку заплатите чеканной монетой»). Скачать модификацию можно на портале Beatsaver.
Напомним, Beat Saber — это ритм-игра для устройств виртуальной реальности. В ней геймерам нужно разрубать разноцветные блоки в такт играющей музыки.
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