Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM У петербуржцев спросят совета по поводу наполнения опустевшего павильона прямо напротив Пискаревского мемориального кладбища. Об этом сообщил директор выставочного комплекса «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медаль «За оборону Ленинграда» Дарья Драй © ИА REGNUM

В павильоне на проспекте Непокоренных, 43, ранее находился магазин цветов, но, когда собственник помещения решил открыть там ресторан, жители возмутились и обратились с жалобами в Смольный.

Павильон напротив Пискаревского кладбища Дарья Драй © ИА REGNUM

В результате «Ленрезерв», который известен своей регулярно обновляемой выставкой-реконструкцией, посвященной подвигу блокадного Ленинграда, выкупил помещение для создания к 75-летию Победы новой музейной экспозиции.

Однако, как сообщил Бернштейн 30 декабря, у организации пока нет понимания того, что именно будет внутри опустевшего павильона.

«У нас, в общем-то, готовы все необходимые документы, последние документы по согласованию мы должны получить в первые дни нового года. Готов проект, готово абсолютно всё. Но, наверное, все-таки нет пока у нас полного понимания внутри, что это то единственно правильное решение, которое нужно осуществлять. Это не то место, которое позволяет его перестраивать регулярно. Надо сделать хорошо и качественно», — заявил Бернштейн.

К 75-летию Победы в 2020 году «Ленрезерв» собирается привести здание в порядок, отремонтировать и воссоздать фасады, подготовить экспозицию, посвященную Победе в Великой Отечественной войне, и выставку проектов дальнейшего развития этого пространства, площадью 250 кв. метров.

«Конечно, к 9 мая мы хотели бы показать там наиболее достойные проекты, чтобы мы все вместе могли выбрать наиболее достойное продолжение», — добавил директор «Ленрезерва».

Организация намерена «посоветоваться» с ветеранами, блокадниками и просто жителями города.

«Возможно, там нужно сделать что-то современное, возможно, нужно использовать современные технологии, что интересно молодежи. Возможно, сделать какую-то «капсулу времени», — уточнил Анатолий Бернштейн.