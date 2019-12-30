Краснодар, , 15:26 — REGNUM В Краснодарском крае пойдет под суд 30-летний житель Чечни, которого обвиняют в похищении человека и вымогательстве. В ноябре 2018 года обвиняемый похитил в краевой столице фитнес-тренера и требовал с него 37 млн рублей сообщили в прокуратуре по региону.

Преступление было совершено при участии брата подозреваемого и еще ряда сообщников. Преступная группа вымогала многомиллионную сумму у тренера, которую он якобы был должен по решению суда одному из ее участников.

Уроженца Чечни также обвиняют в использовании поддельного водительского удостоверения. Он скрылся после совершения преступления и был обнаружен в Ставропольском крае и арестован. Ни в одном из инкриминируемых ему преступлениях обвиняемый не признался.

Уголовное дело в отношении подозреваемого в похищении человека направлено в Ленинский районный суд Краснодара. Злоумышленнику грозит срок до 15 лет лишения свободы.