Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Вопрос, можно ли назвать лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, представившего научный труд об истории и культуре Грузии, современным Эквтиме Такаишвили (грузинский историк, археолог и православный святой, прим. — ИА REGNUM), задал 30 декабря один из журналистов мэру Тбилиси Каха Каладзе. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Оба они, конечно, сделали много хорошего для страны и народа. Поэтому сравнения, я думаю, делать было бы неправильно», — сказал глава грузинской столицы, который является также членом «Грузинской мечты».

Стоит отметить, что Иванишвили 29 декабря представил научный труд «Грузия. История. Культура. Этнография». Он заявил, что величайшим достижением грузинского народа стали застолье и тамада.

Читайте ранее в этом сюжете: Иванишвили: «Грузинское застолье — это фейерверк любви и счастья»