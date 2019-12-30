Санкт-Петербург, , 15:21 — REGNUM В течение всего 2020 года обладатели пластиковой «Единой карты петербуржца» (ЕКП) продолжат пользоваться самым низким, по сравнению с другими способами оплаты, тарифом на проезд в общественном транспорте Северной столицы. Об этом 30 декабря сообщили в комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

Напомним, с 1 января 2020 года поездки на общественном транспорте в Петербурге по разовым билетам (жетонам) подорожают на 10 рублей — до 50 рублей на наземном транспорте, до 55 рублей в метро. Проезд с помощью билетов длительного пользования подорожает примерно 4%.

Для держателей ЕКП на протяжении всего 2020 года стоимость проезда в метро будет ниже тарифа на разовый проезд на 19 рублей. То есть, за первые 10 поездок — 36 рублей, тогда как по электронному билету «Подорожник» — наиболее популярному у горожан — одна поездка в этом диапазоне будет стоить 38 рублей.

«К проекту ЕКП каждый день присоединяется порядка десяти тысяч горожан. Сегодня держатели карт получают скидки и бонусы в магазинах, аптеках, учреждениях культуры, досуга и спорта <…> к проекту присоединились порядка 200 компаний, обладающих почти 3000 торговых точек», — рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

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«Единую карту петербуржца» можно использовать для оплаты проезда, как банковскую карту, как средство для идентификации в городских поликлиниках и как дисконтную карту. Возможности ЕКП расширяются.

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