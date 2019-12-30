Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» вошёл в список «Лучших фильмов 2019 года» бывшего президента США Барака Обамы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение Обамы в социальной сети Twitter.

Согласно обнародованным данным, в список, опубликованный 29 декабря, вошли 18 фильмов, включая документальный фильм «Американская фабрика» Джулии Ричерт и Стивена Богнара и драму «Ирландец» Мартина Скорсезе.

Отметим, что накануне 44-й президент США опубликовал список «Книг года», в который вошли 30 произведений, включая два произведения авторов корейского происхождения — «Патинко» Ри Мин Джи и «Упражнение на доверие» Сьюзен Чхве, а также «Мужчины без женщин» Харуки Мураками.