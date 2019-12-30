Луганск, 30 декабря 2019, 15:27 — REGNUM В 2019 году семь украинских диверсантов погибли и 15 стали инвалидами, пытаясь проникнуть на территорию ЛНР, сообщил 30 декабря на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По его словам, всего украинские силовики предприняли 13 попыток заброски диверсантов в ЛНР.
Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что за год с позиций ВСУ в зоне проведения карательной операции в Донбассе сбежали 815 украинских силовиков.
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