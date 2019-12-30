Ростов-на-Дону, , 15:18 — REGNUM В Ростовской области в ближайшие дни снега не будет. Согласно сервису «Яндекс. Погода», осадки возможны лишь в первый день 2020 года.

Так, 31 декабря небо будет беспросветно затянуто тучами. Воздух в дневные часы прогреется до +3 градусов. Ночью также ожидается плюсовая температура — до +4 градусов.

1 января 2020 году ожидается дождь и +3 градуса днём. Ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса. В последующие дни будет прохладнее — от +1 до +3 градусов днём, до — 4 градусов ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, ростовчане сообщают о том, что в преддверии Нового года распускаются цветы, а вместе с елями и соснами продаются арбузы.

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