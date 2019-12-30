Белгород, , 15:19 — REGNUM Установлено местонахождение несовершеннолетнего, покинувшего 19 декабря 2019 года Разуменский дом детства в пригороде Белгорода, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Белгородской области. Подросток неделю находился у своего знакомого, его жизни ничего не угрожало.

Сбежавшего воспитанника дома детства обнаружили в Белгороде. Его передали законным представителям и увезли к месту проживания. С подростком проведут профилактическую работу.

Напомним, руководство дома детства обратилось в правоохранительные органы спустя неделю после исчезновения16-летнего молодого человека. Ранее подросток неоднократно сбегал из учреждения.

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