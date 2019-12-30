Москва, , 15:17 — REGNUM В регионах Росси продолжаются проверки, направленные на усиление контроля за оборотом некурительной никотиносодержащей продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора 30 декабря, специалисты ведомства уже провели свыше 19 тысяч проверок в отношении производителей и объектов торговли никотиносодержащей продукции.

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«Выявлено около 872 тысяч единиц запрещенной к реализации никотиносодержащей продукции, из них 805 тысяч импортного производства, — уточнили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. — Вся никотиносодержащая продукция изъята из оборота».

Три предприятия, на которых изготавливалась такая продукция, закрыты в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Ставропольском крае.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы обратились в правительство РФ с просьбой приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей бестабачной продукцией (никпэками). Предполагается, что временный запрет будет действовать до внесения поправок в действующее законодательство.

Добавим, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится ряд законопроектов, направленных на запрет и ограничение оборота никотиносодержащих смесей. В России уже действует запрет на оборот снюсов.

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