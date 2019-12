Вашингтон, , 15:16 — REGNUM Разработчик Рик Брюстер, известный благодаря своей работе по созданию бесплатного графического редактора Paint.NET, благодаря стримеру нашел игру, которую он создал много лет назад. Об этом 29 декабря сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/rickbrewPDN/status/1210023029087985664

Брюстер сделал свою игру The Golden Flute 4: The Flute of Immortality в 1994 году, когда ему было 12 лет. Впоследствии он передал её единственную копию своему двоюродному брату, которую тот потерял. Однако недавно он увидел запись трансляции в Twitch, в которой стример Macaw45 изучал его творение, созданное более 25 лет назад.

Программист отметил: это похоже на то, «как какой-то потерявшийся пьяный кот через 25 лет наконец-то нашел дорогу домой в канун Рождества».

