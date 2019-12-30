Калуга, 30 декабря 2019, 15:19 — REGNUM Церемония открытия памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков» состоялась в Калуге 30 декабря. Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине освобождения города Калуги от немецко-фашистских захватчиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прообразом памятника стал Герой Советского Союза полковник Михаил Петрович Краснопивцев.
Прообразом памятника стал Герой Советского Союза полковник Михаил Петрович Краснопивцев.
Admoblkaluga.ru

Прообразом памятника стал Герой Советского Союза полковник Михаил Петрович Краснопивцев. Он командовал 473-м стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии 50-й армии. В декабре 1941 года в составе подвижной группы полк одним из первых форсировал реку Оку и ворвался в Калугу. Создав оборонительный плацдарм, воины девять дней отбивали вражеские контратаки. 30 декабря солдаты под командованием Михаила Краснопивцева во время общего штурма Калуги вели бой недалеко от центра города и водрузили Красное Знамя на здании горсовета. Полковник Краснопивцев погиб в 1942 году, освобождая калужскую землю. Незадолго до гибели боевой офицер был представлен к званию Героя Советского Союза.

Проект установки памятника реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры РФ по инициативе Совета старейшин при городском голове Калуги. Автор проекта — Ростислав Мединский, скульптор — Денис Стритович.

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