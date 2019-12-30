Калуга, , 15:19 — REGNUM Церемония открытия памятника «Защитнику Отечества от благодарных потомков» состоялась в Калуге 30 декабря. Мероприятие было приурочено к 78-й годовщине освобождения города Калуги от немецко-фашистских захватчиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прообразом памятника стал Герой Советского Союза полковник Михаил Петрович Краснопивцев. Admoblkaluga.ru

Прообразом памятника стал Герой Советского Союза полковник Михаил Петрович Краснопивцев. Он командовал 473-м стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии 50-й армии. В декабре 1941 года в составе подвижной группы полк одним из первых форсировал реку Оку и ворвался в Калугу. Создав оборонительный плацдарм, воины девять дней отбивали вражеские контратаки. 30 декабря солдаты под командованием Михаила Краснопивцева во время общего штурма Калуги вели бой недалеко от центра города и водрузили Красное Знамя на здании горсовета. Полковник Краснопивцев погиб в 1942 году, освобождая калужскую землю. Незадолго до гибели боевой офицер был представлен к званию Героя Советского Союза.

Проект установки памятника реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства культуры РФ по инициативе Совета старейшин при городском голове Калуги. Автор проекта — Ростислав Мединский, скульптор — Денис Стритович.

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