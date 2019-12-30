Челябинск, , 15:13 — REGNUM В Челябинской области 35-летняя женщина отдана под суд за аварию, в которой погибли 81-летняя женщина и 15-летняя девочка. Жительница Троицка устроила её 31 июля, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В машине находились пожилая родственница женщины, а также 15-летняя дочь и 7-летний сын. Водитель набрала скорость в 120 км/ч. Возле села Октябрьского она съехала в кювет и опрокинулась.

За свой двухлетний водительский стаж женщина неоднократно привлекалась за нарушения ПДД. Теперь ей грозит до семи лет колонии.