Роквилл, США, , 15:10 — REGNUM Энтузиаст с ником Junk выпустил новую версию своей модификации Path of Hobbit для игры TES V: Skyrim. Проект геймера «превращает Скайрим в Средиземье», сообщает «Мир Фантастики» 30 декабря.

https://twitter.com/Mir_Fantastiki/status/1211607468771610624

Геймер добавил в Skyrim все ключевые локации из книги «Хоббит, или Туда и Обратно». Помимо этого, модификация Path of Hobbit включает в себя больше 500 NPC (неигровые персонажи), новые задания, заклинания и снаряжение.

Напомним, оригинальная TES V: Skyrim вышла в 2011 году. Игра до сих пор пользуется большой популярностью у создателей различных модификаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Научно-фантастическая стратегия Gray Zone выйдет в марте 2020 года