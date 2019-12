Братислава, , 15:01 — REGNUM Разработчики из Eastworks опубликовали первый трейлер научно-фантастической стратегии Gray Zone. Ролик вышел на официальном YouTube-канале проекта 29 декабря.

Игра выйдет в раннем доступе Steam в марте 2020 года. Разработчики обещают регулярно добавлять в свой проект новый контент.

Напомним, Eastworks — это словацкая студия, занимающаяся разработкой видеоигр. Компания работала над такими проектами как: Mafia III, Heroes of Might and Magic VI и Murdered: Soul Suspect.

