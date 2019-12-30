Пятигорск, Ставропольский край, , 15:02 — REGNUM Строительство молодежного многофункционального патриотического центра «Машук» начнется в Пятигорске в 2020 году. Проектом предусмотрено возведение новых и снос существующих зданий и сооружений, а также оснащение новых корпусов современным высокотехнологичным оборудованием, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе министерства строительства Ставрополья.

Проект строительства и реконструкции патриотического центра прошел государственную экспертизу. В состав «Машука» войдут здание самого образовательного центра, два спальных блока для обучающихся и преподавателей, столовая на 300 мест, универсальный спортзал, а также административно-хозяйственный корпус.

Здание образовательного центра будет состоять из трех этажей и сможет вместить до 600 человек. Здесь разместятся кабинеты для групповых занятий, трансформируемый зал, галерея, библиотека-медиатека, читальный зал, две коворкинг-зоны, помещение для индивидуальных занятий и кабинет программирования.

Строительство и реконструкция пройдут в три этапа. В рамках первого из них, который обойдется примерно в 1,5 млрд рублей, построят основные здания центра, где будут проходить ключевые мероприятия.