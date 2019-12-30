Магас, , 14:57 — REGNUM Участники перестрелки в Ингушетии, в результате которой погиб человек, делили родовые башни. Конфликт произошел на почве неприязненных отношений при установлении принадлежности строений, расположенных в селении Пялинг Джейрахского района, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Следствие уже установило, что инцидент произошел 30 декабря около 00:20 на улице Бояджиева в районе автомобильного рынка «Сунжа». Между представителями двух тейпов произошла перестрелка. Участники конфликта открыли стрельбу из огнестрельного и травматического оружия, в ходе которой получили травмы семь человек в возрасте от 30 до 43 лет. Один из них впоследствии скончался от ран, остальные шестеро с огнестрельными ранениями различной степени тяжести доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия, совершенном группой лиц по предварительному сговору, покушении на убийство двух или более человек, совершенном группой лиц, и убийстве.

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