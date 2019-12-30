Нью-Йорк, США, , 14:54 — REGNUM Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич показала, как должна была выглядеть финальная сцена проекта. Фрагмент оригинального сценария она опубликовала на своей странице в Twitter 29 декабря.

https://twitter.com/LHissrich/status/1211378959092371456

Финальный диалог Геральта и Цири должен был быть длиннее, однако его пришлось укоротить. По словам Хиссрич, это было сделано из-за того, что ранее авторам шоу пришлось убрать из сериала сцену первой встречи героев в лесу Брокилон.

Напомним, сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. Зрители и критики преимущественно высоко оценили проект.

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