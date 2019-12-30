Белгород, , 14:51 — REGNUM Прорывом в туризме 2019 года назвали город-крепость «Яблонов» в Корочанском районе Белгородской области. Специальное поощрение деревянный комплекс получил по итогам ежегодного областного конкурса «Лидеры туриндустрии», сообщает пресс-служба регионального департамента экономического развития.

Посетители могут познакомиться здесь с особенностями военной фортификации XVII века, узнать об истории Белгородской оборонительной черты, которая дала толчок к началу освоения и заселения региона. Военно-инженерное сооружение было построено в 1635 — 1658 годах для обороны территории Российского государства — в XVII веке по этой территории проходила Изюмская сакма (дорога), по которой крымские татары совершали свои опустошительные набеги вглубь страны. В комплексе также воссозданы ремесленные мастерские и небольшая часовня.

Филиал Белгородского государственного историко-краеведческого музея город-крепость «Яблонов» открыли в сентябре 2019 года.