Москва, , 00:00 — REGNUM С 1 января в России вырастут акцизы на алкоголь, а также минимальные розничные цены на ряд алкогольной продукции, сообщает ИА REGNUM.

Так, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр. Акциз на шампанское составит 40 рублей за литр.

Кроме того, минимальные розничные цены на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

В Минфине России рассчитывают таким способом избавиться от дешевого контрафактного алкоголя.

Вместе с тем с нового года вырастут не только акцизы на чистый спирт, но также цены на пшеницу (базовое сырье для водки) и стекло, из которого изготавливаются бутылки.

Ранее Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии в России.