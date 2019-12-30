Тбилиси, , 14:39 — REGNUM Общественный транспорт в грузинской столице будет возить пассажиров в новогоднюю ночь дольше обычного и бесплатно. Об этом 30 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на мэрию Тбилиси.

В объявлении мэрии говорится, что бесплатно общественный транспорт будет ходить с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января. В данном режиме будут работать 160 автобусов и метро. Канатная дорога бесплатно будет возить пассажиров до 3:00.

Напомним, 27 декабря мэр Тбилиси отметил, что проект бюджета, принятый депутатами, является самым большим за всё время. Он также подчеркнул, что приоритетным направлением для столицы будет развитие городского транспорта.

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