Ставрополь, , 14:41 — REGNUM Энергетики выявили и пресекли более 1,8 тыс. случаев энерговоровства на Северном Кавказе в январе-ноябре 2019 года. Суммарная стоимость незаконно потребленного нарушителями ресурса превысила 303 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

В отношении юридических лиц за 11 месяцев текущего года было составлено 355 актов об энерговоровстве на сумму почти 262 млн рублей. Со стороны жителей регионов СКФО энергетики зафиксировали немногим более 1,5 тыс. фактов хищения на сумму свыше 41 млн рублей. Документы в отношении нарушителей переданы в правоохранительные органы для дальнейшего принятия мер.

Лидерами по числу пресеченных случаев энерговоровства стали Дагестан (909 фактов незаконного потребления ресурса на сумму порядка 204 млн рублей) и Чечня (720 фактов почти на 17 млн рублей).

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