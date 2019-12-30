Тула, , 14:31 — REGNUM Подразделения ГУ МЧС по Тульской области переведены в режим функционирования «повышенная готовность» — на период с 30 декабря 2019 года до 9 января 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Также на период новогодних и рождественских праздников приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Места проведения новогодних массовых мероприятий — в зоне особого внимания спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в городе Узловая Тульской области из-за прорыва водовода без воды остались жители 950 домов.