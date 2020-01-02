Москва, , 01:07 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов осудил технологическое отставание России, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Технологическое отставание. Ну вообще-то говоря, стыдобушка, — констатировал Зюганов.

Он видит опасность в том, что «на 90% наши технологические цепочки, включая оборонные, зависят от иностранных изделий».

«Два-три робота на 10 тыс. работающих. В Китае уже 40, и прут вперёд. Посмотрите статьи, как мы обеспечили машиностроение, танкостроение, роботизацию, биотехнологии. У нас в бюджете там пусто-пусто, включая и самолёты», — возмущен коммунист.