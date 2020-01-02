Москва, , 05:05 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что нижняя палата парламента должна принять закон о соцподдержке «детей войны», передает корреспондент ИА REGNUM.

Он обратил внимание, что 2020 год — юбилейный год, год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Неужели мы действительно не можем сделать так, чтобы наши ветераны, а они ветераны, дети войны, на которых пришлись эти тяготы, почувствовали, что действительно о них государство заботится и думает», — отметил Миронов.

Парламентарий указал на то, что в 22 субъектах РФ, включая Москву, принят региональный закон о детях войны.

«Что это такое? Это значит, что члены партии «Единая Россия» в региональных парламентах проголосовали «за». Губернатор, который в 99% случаях является членом «Единой России» подписал этот закон. Ну чего ж мы ждем на федеральном уровне?» — задает он вопрос.

Ранее Госдума неоднократно отклоняла инициативы, направленный на улучшение жизни «детей войны», однако большинство депутатов придерживалось мнения, что устанавливать дополнительные социальные преференции могут регионы в рамках своих полномочий и финансовых возможностей.