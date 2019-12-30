Тула, , 14:23 — REGNUM Крупную коммунальную аварию в городе Узловая Тульской области ликвидируют 30 декабря, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Авария Пресс-служба ГУ МЧС Тульской области

Как уточнили в ведомстве, 30 декабря в 12:50 поступило сообщение о частичном нарушении холодного водоснабжения в городе Узловая. По данным МЧС, без холодной воды остались жители около 950 жилых домов различной этажности.

Причина, уточнили в МЧС, авария на водоводе диаметром 200 мм на ул. Завенягина, в настоящее время там ведутся восстановительные работы. Срок ликвидации аварии пока не называется.